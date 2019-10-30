В Ярославле задержали наркокурьера с «солью»
Подозреваемый теперь под стражей
В квартире обнаружили 250 граммов «соли» и 32 грамма мефедрона.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники наркоконтроля задержали 28-летнего ярославца. Его подозревают в незаконном обороте наркотических средств. В квартире мужчины обнаружили 250 граммов «соли», а также 32 грамма мефедрона.
По данным следствия, все эти наркотики предназначались для продажи. Подозреваемый нигде не работает и сам потребляет запрещенные вещества. Уголовное дело возбуждено.
ИСТОЧНИК KP.RU