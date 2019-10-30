В Ярославской области один из самых высоких показателей инфляции в ЦФО

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-30T11:35:50+03:00

Но по сравнению с августом он немного снизился

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В Ярославской области по сравнению с другими регионами Центрального Федерального округа в сентябре отмечается наибольший уровень годовой инфляции. Сейчас он составляет 5,3%. Однако месяцем ранее, в августе, показатель был выше – 5,5%, так что тенденция к снижению имеется, пусть и небольшая.

С чем связан довольно-таки высокий показатель? Специалисты называют несколько причин. В первую очередь, в Ярославской области в сентябре зафиксирован рост цен на некоторые кисломолочные продукты. Это, в свою очередь, произошло из-за увеличения издержек производителей в связи с введением электронной ветеринарной сертификации и с маркировкой некоторых видов готовой продукции.

Кроме того, у нас в регионе отмечено повышение стоимости отдельных видов кондитерских изделий. Местные производители решили заложить в цены возможное увеличение издержек из-за отмены льготного режима налогообложения пальмового масла.

При этом общероссийский показатель инфляции в сентябре составил 4%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране останется примерно на том же уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU