В Ярославле Госавтоинспекция проверила автобусы и такси

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-30T11:08:26+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции 28 октября проверили 45 автобусов и 40 автомобилей такси. В итоге в отношении водителей автобусов составлено шесть административных материалов, водители такси «заработали» четыре административки.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области, водителей общественного транспорта оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону во время движения, непредоставление преимущества пешеходу, а также нарушение правил остановки и стоянки, которые повлекли создание препятствий для других автомобилей.

И почти сразу после проверки крупное ДТП с участие общественного транспорта произошло на Московском проспекте. Вчера столкнулись три машины и автобус ЛиАЗ. За рулем «Дэу Эсперо» находился 49-летний мужчина, автомобилем «Рено Дастер» управлял мужчина 1952 года рождения, «Субару» - 48-летний ярославец. Пострадала пассажир «Рено» - женщина 1951 года рождения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU