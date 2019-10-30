Некоторые районы Ярославской области из-за сильного снегопада остались без света
Сейчас ярославские энергетики устраняют нарушения
В районах работают 55 ремонтных бригад. ФОТО: филиал "Россети центр Ярэнерго"
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В эпицентре снежного фронта оказались Некрасовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Переславский, Борисоглебский и Даниловский районы. К счастью, отключения от света социально значимых объектов не произошло, но поступают жалобы от местных жителей на отключение электричества в домах. Энергетики обещают в ближайшее время ситуацию исправить.
В районах работают 55 ремонтных бригад: 153 специалиста и 59 машин.
ИСТОЧНИК KP.RU