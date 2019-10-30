Первый снег стал причиной аварий в разных районах Ярославской области
Дороги Ярославской области покрыл первый снег, в связи, с чем увеличилось количество ДТП. Одна из серьезных аварий случилась ночью 29 октября Рыбинске. В столкновении участвовали легковые автомобили «Шевроле-Авео» и «Фольцваген – Пассат».
- ДТП произошло по адресу проспект Революции у дома 2а. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек и две единицы техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - В результате аварии пострадали люди.-
Спасатели предупреждают: прогнозируется увеличение количества ДТП и затруднение в движении транспорта на автодорогах федерального, областного и местного значения. Источник ЧС – сильные осадки в виде снега, гололедица на дорогах, ухудшение видимости при осадках.
ИСТОЧНИК KP.RU