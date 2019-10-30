2019-10-30T08:42:06+03:00
Происшествия

Первый снег стал причиной аварий в разных районах Ярославской области

Спасатели призывают граждан быть осторожными за рулем
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек и две единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской облатси.В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек и две единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской облатси.
Изменить размер текста:

Дороги Ярославской области покрыл первый снег, в связи, с чем увеличилось количество ДТП. Одна из серьезных аварий случилась ночью 29 октября Рыбинске. В столкновении участвовали легковые автомобили «Шевроле-Авео» и «Фольцваген – Пассат».

- ДТП произошло по адресу проспект Революции у дома 2а. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек и две единицы техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - В результате аварии пострадали люди.-

Спасатели предупреждают: прогнозируется увеличение количества ДТП и затруднение в движении транспорта на автодорогах федерального, областного и местного значения. Источник ЧС – сильные осадки в виде снега, гололедица на дорогах, ухудшение видимости при осадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24