Первый снег стал причиной аварий в разных районах Ярославской области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-30T08:42:06+03:00

В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек и две единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской облатси.

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Дороги Ярославской области покрыл первый снег, в связи, с чем увеличилось количество ДТП. Одна из серьезных аварий случилась ночью 29 октября Рыбинске. В столкновении участвовали легковые автомобили «Шевроле-Авео» и «Фольцваген – Пассат».

- ДТП произошло по адресу проспект Революции у дома 2а. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек и две единицы техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - В результате аварии пострадали люди.-

Спасатели предупреждают: прогнозируется увеличение количества ДТП и затруднение в движении транспорта на автодорогах федерального, областного и местного значения. Источник ЧС – сильные осадки в виде снега, гололедица на дорогах, ухудшение видимости при осадках.

ИСТОЧНИК KP.RU