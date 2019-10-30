Первое поражение «Локомотива» при Майке Пелино

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-30T07:36:20+03:00

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Победа нового наставника «Локомотива» Майка Пелино над СКА явно прибавила ярославцам уверенности в себе, но это была домашняя игра. Первый матч на выезде был против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Можно сказать, что наша команда провела игру уверенно и по многим показателям превзошла хозяев льда. Ярославцы были активнее и больше атаковали, не раз ставя оборону «Торпедо» в трудное положение. Однако торпедовцы очень хорошо отрабатывали в своей зоне, практически не предоставляя нашим игрокам возможностей для беспрепятственных бросков. А наши нападающие порой увлекались действиями в чужой зоне и не успевали вернуться к воротам Ильи Коновалова. Именно так был открыт счет во втором периоде, когда Павел Красковский на долю секунды опоздал закрыть своего оппонента.

На последних секундах периода Коновалову не удалось отразить бросок впритирку со стойкой. Нужно отметить, что лед катка в Нижнем был не самого высокого качества, потому что постоянно крошился, мешая комбинационной игре ярославцев.

Не случайно на более чистом льду в начале 3-го периода у «бронепоезда» получилась размашистая атака с пасом под чужую синюю линию на Александра Полунина, выстрел которого вратарь с трудом отбил, однако, Стефан да Коста мгновенно добил шайбу в сетку. Любопытно, что в этом голе отметился пасом новобранец «Локомотива» знаменитый защитник Андрей Марков, приход которого в наш клуб вызвал неоднозначную реакцию в спортивных кругах.

И все же попытки ярославцев отыграться в третьем периоде остались тщетными. Утешает лишь то, что удалось удержаться в зоне плейофф «Торпедо» (НН) – «Локомотив» - 2:1(0:0;2:0;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU