2019-10-29T22:02:07+03:00
Общество

В День рождения Золотого кольца в регионе будут чествовать пары, прожившие вместе 50 лет

Основной площадкой проведения мероприятия станет Ростов Великий
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области 21 ноября в третий раз отметят День рождения Золотого кольца. Основной площадкой проведения праздника станет Ростов Великий. Помимо основной программы, в этот день будут чествовать семейные пары, отмечающие 50-летие семейной жизни.

- Для «золотых» юбиляров будут организованы торжественный прием, концерт, экскурсия и фотосессия, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Кроме того, каждой паре будут вручены авторские подарки, созданные ярославскими ремесленными мастерскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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