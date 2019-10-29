Прокуратура Ярославля начала проверку по факту избиения воспитанницы детского сада

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-29T18:23:25+03:00

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Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту избиения девочки в детском саду № 236. Детское учреждение находится на улице Лисицина, поэтому выяснением обстоятельств инцидента займется прокуратура Кировского района города. Поводом для выяснений стали сообщения региональных СМИ.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. - При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне в социальных сетях была опубликована запись издевательств сверстников над четырехлетней девочкой. Пользователей поразили жестокость детей и бездействие педагога.

ИСТОЧНИК KP.RU