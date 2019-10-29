2019-10-29T17:14:46+03:00
Общество

В сосудистом центре Ярославля начали оперировать больных с острым ишемическим инсультом

Благодаря этому снизилась смертность пациентов
Полина ЗАЙЦЕВА
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В этом году специалисты центра стали выполнять операции в острой фазе инсульта.В этом году специалисты центра стали выполнять операции в острой фазе инсульта.Фото: Правительство Ярославской области
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Хирурги сосудистого центра Ярославля начали оперировать больных с острым ишемическим инсультом. Кроме того, снизилось количество смертей от геморрагического инсульта. По данным за 2019 гол, смертность составила от 16 до 17%.

- В этом году специалисты центра стали выполнять операции в острой фазе инсульта. В этом случае мы не только предотвращаем инсульт, но и лечим пациента, не позволяя болезни развиться, – пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Илья Староверов.

Подобное лечение стало возможным после того, как в сосудистом центре появились современные нейронавигационная установка и ангиографический комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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