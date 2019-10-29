2019-10-29T17:07:54+03:00
Происшествия

Садиком, где издевались над четырехлетней девочкой, заинтересовался уполномоченный по правам ребенка

В ярославское дошкольное учреждение нагрянула проверка
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области/facebook.comФото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области/facebook.com
Изменить размер текста:

- Самое главное на сегодняшний момент оказать помощь ребенку и его родителям по устранению негативных последствий произошедшего. – заявил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

По славам детского омбудсмена, необходимо не только разобраться в причинах и условиях жестокости, проявленной детьми и дать оценку работы педагога-психолога, но и сделать так, чтобы не допустить аналогичные ситуации в дальнейшем.

Напомним, детский сад № 236 на улице Слепнева в Ярославле оказался в центре скандала после того, как в соцсетях была опубликована запись издевательств сверстников над четырехлетней девочкой.

Инцидентом заинтересовались и в Следственном комитете.

В Ярославле дети в детсаду издеваются над ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сосудистом центре Ярославля начали оперировать больных с острым ишемическим инсультом
Следователи проводят проверку в ярославском детском саду, где дети избили девочку
В Ярославской области увеличатся выплаты многодетным семьям
Экстренное предупреждение МЧС: Ярославль завалит снегом
В Рыбинске начался ремонт детсада, который два года простоял в аварийном состоянии
Ярославские энергетики полностью восстановили нарушенное стихией электроснабжение
В Ярославской области ускорили мобильный интернет
Ярославцы начали выбирать символ 1010-летия города
Мэры городов «Золотого кольца» позавтракают в Ростове Великом на 2,5 миллиона рублей
Почтальон из Рыбинска стала финалистом Всероссийского проекта
Мошенники установили жительнице Ярославля защиту от мошенников за 600 тысяч рублей
Дом заминирован: жительница Ярославской области напилась и позвонила в полицию
Должник по ипотеке лишился ярославской квартиры за 1,5 миллиона рублей
В Ярославле пройдет «Большой этнографический диктант»
В Ярославле дорогу не поделили тепловоз, маршрутка и автомобиль