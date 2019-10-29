Садиком, где издевались над четырехлетней девочкой, заинтересовался уполномоченный по правам ребенка

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-29T17:07:54+03:00

Изменить размер текста: A A

- Самое главное на сегодняшний момент оказать помощь ребенку и его родителям по устранению негативных последствий произошедшего. – заявил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

По славам детского омбудсмена, необходимо не только разобраться в причинах и условиях жестокости, проявленной детьми и дать оценку работы педагога-психолога, но и сделать так, чтобы не допустить аналогичные ситуации в дальнейшем.

Напомним, детский сад № 236 на улице Слепнева в Ярославле оказался в центре скандала после того, как в соцсетях была опубликована запись издевательств сверстников над четырехлетней девочкой.

Инцидентом заинтересовались и в Следственном комитете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/740765" frameborder="0"></iframe> В Ярославле дети в детсаду издеваются над ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU