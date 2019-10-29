Следователи проводят проверку в ярославском детском саду, где дети избили девочку

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-29T16:32:02+03:00

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Ярославские следователи начали проверку по факту избиения четырехлетней девочки в детском саду № 236.

Инцидент произошел во время дневной прогулки. Жестокие дети прыгали на малышке, пинали ее ногами и кидали ветки в лицо. Когда она пыталась встать, то ей не давали. Когда воспитанникам надоело, они разошлись по своим делам.

69-летняя воспитательница никак не остановила воспитанников. Она просто не видела, что происходит, а когда подошла к лежащему ребенку, то отругала малышку за то, что та сидела на земле.

Департамент образования мэрии Ярославля взял этот вопрос на свой контроль. К нему присоединился Следственный комитет. Заведующая детского сада от комментариев отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU