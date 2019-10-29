Экстренное предупреждение МЧС: Ярославль завалит снегом

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-29T16:21:47+03:00

С 29 на 30 октября город засыплет, а дороги покроются гололедом

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Не успел город опомниться от недавнего урагана, как в дверь стучится новое ненастье. Ярославские спасители опубликовали экстренное предупреждение. Синоптики обещают обильный снегопад и гололед в ночь с 29 на 30 октября. Непогоду принесет атмосферный фронт. А вместе с ней и большое количество ДТП, затруднение движения транспорта на местных и федеральных дорогах.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрывом (перехлестом, повреждением) ЛЭП, линий связи, падением деревьев, обрушением слабо укрепленных конструкций, крыш домов, рекламных щитов, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU