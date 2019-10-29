2019-10-29T15:29:55+03:00
Общество

Ярославские энергетики полностью восстановили нарушенное стихией электроснабжение

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» восстановили нарушенное непогодой электроснабжение потребителей Ярославской области
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Энергетики филиала «Россети Центр Ярэнерго» незамедлительно приступили к восстановлению нарушенного энергоснабжения после ураганаЭнергетики филиала «Россети Центр Ярэнерго» незамедлительно приступили к восстановлению нарушенного энергоснабжения после урагана
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Вчера, 28 октября, из-за неблагоприятных погодных условий – штормового ветра порывами до 27 метров в секунду, произошло нарушение электроснабжения в ряде населенных пунктов Ярославской области. Эпицентр стихии пришелся на Рыбинский муниципальный район, где ночью ветер достигал ураганных значений. Также сильно пострадали Тутаевский, Пошехонский, Первомайский, Переславский, Большесельский, Угличский, Некрасовский, Ярославский районы. Технологические нарушения на электросетях были вызваны преимущественно падением деревьев на провода, обрывами проводов из-за сильного ветра.

Энергетики филиала «Россети Центр Ярэнерго» незамедлительно приступили к восстановлению нарушенного энергоснабжения, филиал был переведен на особый режим работы, состоялось заседание оперативного штаба, был организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

В настоящее время ярославские энергетики устраняют нарушения в электроснабжении потребителей в отдельных районах по новым поступающим заявкам. В основном, это отдаленные места, куда жители области смогли добраться только после установления нормальной погоды.

Информацию о ходе восстановительных работ в регионе можно получить на бесплатной прямой линии «Россети Центр» - 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Telegram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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