2019-10-29T14:56:03+03:00
Экономика

В Ярославской области ускорили мобильный интернет

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Оператор сделал доступными современные услуги связи в стандартах 4G/3G/2G в поселке Красная Горка в Рыбинском районеОператор сделал доступными современные услуги связи в стандартах 4G/3G/2G в поселке Красная Горка в Рыбинском районе
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Оператор Tele2 продолжает проект по совершенствованию покрытия сети в рамках соглашения с областным правительством. Как сообщает пресс-служба, в октябре компания запустила новую базовую станцию в крупном поселке Рыбинского района, а также провела работы по усилению сигнала и увеличению скорости интернета в крупных районных центрах.

Оператор сделал доступными современные услуги связи в стандартах 4G/3G/2G в поселке Красная Горка в Рыбинском районе. В населенном пункте проживает около 600 жителей, расположен спортивный аэродром и ведется активная коттеджная застройка. Новые возможности оценят и молодежь, и люди старшего возраста.

Также компания усовершенствовала покрытие сети в Ярославле, Рыбинске, Борисоглебском, Любиме, Угличе и Ростове. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета, а также обеспечить сигналом многие помещения в цокольных этажах и исторических зданиях.

Напомним, соглашение Tele2 с правительством Ярославской области о повышении доступности услуг мобильной связи было подписано в мае. Для этих целей оператор планирует инвестировать до конца года в сетевую инфраструктуру региона около 237 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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