2019-10-29T15:00:18+03:00
Общество

Ярославцы начали выбирать символ 1010-летия города

Онлайн-голосование стартовало на сайте мэрии
Полина Вачнадзе
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Этот логотип на данный момент лидер голосования. ФОТО: мэрия ЯрославляЭтот логотип на данный момент лидер голосования. ФОТО: мэрия Ярославля
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На портале мэрии Ярославля началось голосование за лучший символ грядущего тысячелетия города. Представлено 15 логотипов, голосовать можно только один раз.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. На первом был сбор работ, сейчас идет отборочный этап, который продлится до 31 октября. В итоге останутся 10 логотипов, именно они и выйдут в финальную часть конкурса. Она стартует 1 ноября, а закончится 10-го.

Победителем признают тот символ, который наберет наибольшее число голосов пользователей. Его автор получит в подарок графический планшет для рисования. Художника, занявшего второе место, наградят самокатом, а бронзовому призеру вручат смарт-часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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