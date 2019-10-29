2019-10-29T12:42:19+03:00
Общество

Почтальон из Рыбинска стала финалистом Всероссийского проекта

История ее жизни и работы никого не оставила равнодушным
Полина Вачнадзе
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Александра Брыкина вошла в число 28 финалистов проекта. ФОТО: Почта РФАлександра Брыкина вошла в число 28 финалистов проекта. ФОТО: Почта РФ
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По результатам народного Интернет-голосования почтальон из Рыбинска Александра Брыкина стала финалистом Всероссийского проекта «Героям – быть!». Ее поддержали и земляки, и коллеги, и простые люди со всей страны, которых не оставила равнодушными история действительно уникального сотрудника Почты России.

На протяжении 27 лет Александра Николаевна, в любое время года, в любую погоду, ежедневно на велосипеде и на лодке возит корреспонденцию и товары на Юршинский остров. За все годы работы трудолюбивая женщина преодолела на весельной лодке 16 тысяч километров, а на двухколесном транспорте – 100 тысяч.

Не удивительно, что Александра Брыкина вошла в число 28 финалистов проекта. Теперь, когда завершилось народное голосование, за дело возьмутся эксперты, они и определят победителя этого года. Лауреаты «Героям – быть!» будут выбраны по восьми номинациям. Редакция КП-Ярославль желает Александре Николаевне победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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