Мошенники установили жительнице Ярославля защиту от мошенников за 600 тысяч рублей
Женщина заплатила огромную сумму за свое доверие
Поговорите с пожилыми близкими о правилах безопасностиФото: Роман РЫЖИКОВ
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Жительница Ленинского района Ярославля очень дорога заплатила за свою доверчивость. 69-летней женщине позвонили «из банка».
Липовый сотрудник службы безопасности попросил бабушку помочь изловить мошенника, который списывает с чужих счетов большие суммы денег. Для этого он попросил пенсионерку установить на компьютер специальную программу, которая отследит преступника и поймает его с поличным.
Женщина не стала звонить в отделение банка, проследовала инструкциям звонившего и лишилась 600 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU