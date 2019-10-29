Мошенники установили жительнице Ярославля защиту от мошенников за 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-29T11:58:55+03:00

Поговорите с пожилыми близкими о правилах безопасности Фото: Роман РЫЖИКОВ

Женщина заплатила огромную сумму за свое доверие

Изменить размер текста: A A

Жительница Ленинского района Ярославля очень дорога заплатила за свою доверчивость. 69-летней женщине позвонили «из банка».

Липовый сотрудник службы безопасности попросил бабушку помочь изловить мошенника, который списывает с чужих счетов большие суммы денег. Для этого он попросил пенсионерку установить на компьютер специальную программу, которая отследит преступника и поймает его с поличным.

Женщина не стала звонить в отделение банка, проследовала инструкциям звонившего и лишилась 600 тысяч рублей.

В полиции завели уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU