Дом заминирован: жительница Ярославской области напилась и позвонила в полицию
В мае 2019 года в полицию Переславля-Залесского поступил звонок. По телефону рассказали, что жилой 2-х этажный дом заминирован. Чтобы проверить этот факт, на адрес выехали все оперативные службы города, но так ничего не обнаружили.
Позже выяснилось, что звонила 43-летняя местная жительница, которая в этот момент была пьяна. Она сама жила в этом доме.
На нее возбудили уголовное дело, и в ходе расследования подозреваемая полностью признала вину и раскаялась.
Теперь женщине предстоит выплатить большой штраф или пойти на принудительные работы. Каким именно будет наказание, решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU