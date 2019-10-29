Дом заминирован: жительница Ярославской области напилась и позвонила в полицию

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-29T10:45:03+03:00

Нарушительница порядка сама жила в этом доме Фото: Евгения ГУСЕВА

Она напугала всех, и теперь покой ей только снится

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В мае 2019 года в полицию Переславля-Залесского поступил звонок. По телефону рассказали, что жилой 2-х этажный дом заминирован. Чтобы проверить этот факт, на адрес выехали все оперативные службы города, но так ничего не обнаружили.

Позже выяснилось, что звонила 43-летняя местная жительница, которая в этот момент была пьяна. Она сама жила в этом доме.

На нее возбудили уголовное дело, и в ходе расследования подозреваемая полностью признала вину и раскаялась.

Теперь женщине предстоит выплатить большой штраф или пойти на принудительные работы. Каким именно будет наказание, решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU