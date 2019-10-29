Должник по ипотеке лишился ярославской квартиры за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-29T10:06:32+03:00

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37-летнйи ярославец решил оформить кредит в банке, и даже платил ежемесячные платежи. Потом что-то пошло не так, и мужчина перестал укладываться в график взносов.

– Представили банка обратились в суд, который вынес решение о необходимости взыскания с недобросовестного предпринимателя задолженности в размере, превышающем 2 миллиона рублей, путём обращения взыскания на залоговое имущество – имущественные права по договору долевого участия в строительстве, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Пока шли судебные тяжбы, дом сдался, и взыскивать пришлось уже готовую однокомнатную квартиру.

Судебные приставы нашли мужчину, и рассказали, что его ожидает. Это его не смутило и не напугало. Представители власти дали должнику 10 дней, чтобы он нашел деньги, но ничего предпринято не было. Квартира, площадью 39,4 квадратных метра ушла с торгов за 1 миллион 468 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU