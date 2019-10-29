2019-10-29T09:14:58+03:00
Происшествия

В Ярославле дорогу не поделили тепловоз, маршрутка и автомобиль

ЧП произошло в Заволжском районе
Полина Вачнадзе
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Когда не успел проскочитьКогда не успел проскочитьФото: Олег УКЛАДОВ
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ДТП случилось вечером в понедельник на переезде у остановки «Школа 50». По словам очевидцев, водитель «Фольксвагена» пытался проскочить пути, но не успел. Автомобиль врезался в переднюю часть тепловоза, по инерции его отбросило в сторону, где как раз ехала маршрутка №83.

- Пострадавших в ДТП нет, транспортные средства получили незначительные повреждения, - сообщили в Управлении МВД по Ярославской области.

Как отметили в комментариях в одной из групп ВКонтакте, каждый раз, а это крайне редко, когда там едет одинокий и никуда не спешащий поезд, водители стараются поиграть в «повезет – не повезет» или «успею… да по-любасу успею». «Немец» проиграл «чеху».

ИСТОЧНИК KP.RU

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