В Ярославской области задержали мужчину со 145 граммами героина
Сейчас ярославец заключен по стражу
Информацию о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков можно сообщить по телефону доверия 8(4852)73-10-50Фото: Олег УКЛАДОВ
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21-летний молодой человек был задержан сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД. У ярославца изъяли сверток, в котором, как потом показала экспертиза, находился героин. И не сколько-то, а 145 граммов!
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, подозреваемый заключен под стражу.
УМВД России по Ярославской области просит, в случае, если вы располагаете какой-либо информацией о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, сообщить по телефону 02 или по телефону доверия 8(4852)73-10-50.
ИСТОЧНИК KP.RU