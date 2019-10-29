2019-10-29T08:10:47+03:00
Общество

В Ярославской области задержали мужчину со 145 граммами героина

Сейчас ярославец заключен по стражу
Полина Вачнадзе
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Информацию о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков можно сообщить по телефону доверия 8(4852)73-10-50Информацию о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков можно сообщить по телефону доверия 8(4852)73-10-50Фото: Олег УКЛАДОВ
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21-летний молодой человек был задержан сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД. У ярославца изъяли сверток, в котором, как потом показала экспертиза, находился героин. И не сколько-то, а 145 граммов!

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, подозреваемый заключен под стражу.

УМВД России по Ярославской области просит, в случае, если вы располагаете какой-либо информацией о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, сообщить по телефону 02 или по телефону доверия 8(4852)73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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