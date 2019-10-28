В Ярославле уголовник «со стажем» может снова сесть за хранение героина

СЕГОДНЯ 20:19 2019-10-28T20:19:58+03:00

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Мужчина ранее уже не раз привлекался за различные уголовные преступления, а теперь его «копилка дел» может пополниться статьей за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере. По версии следствия, 32-летний ярославец, имеющий пристрастие к запрещенным препаратам, решил вновь употребить.

- Зная по своему жизненному опыту, где можно приобрести наркотик, обвиняемый нашел в Красноперекопском районе одну из приготовленных неизвестным закладок и забрал оттуда героин. Он направился искать место для употребления найденного наркотика, но был задержан сотрудниками полиции, - сообщает Ярославская областная прокуратура.

Теперь ярославцу грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU