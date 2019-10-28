Ярославские студенты могут попасть в научные роты

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-28T19:26:38+03:00

Для этого нужно соответствовать конкурсным критериям

Изменить размер текста: A A

В рамках осеннего призыва уже три выпускника ярославских вузов отобраны для прохождения службы в научные роты. Они могут пойти в 4-ю научную роту Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Весной три ярославца уже были туда направлены: двое после окончания ЯрГУ им.Демидова, один – выпускник ЯГТУ.

Кроме того, сейчас выбирают кандидатов в военный инновационный технополис «Эра», который считается лидером по научным разработкам для армии.

Все желающие служить там проходят тщательный отбор. Документы по шести кандидатам уже направлены.

ИСТОЧНИК KP.RU