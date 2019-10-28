2019-10-28T18:29:03+03:00
Общество

Ярославец оскорбил подругу в песне на весь «Вконтакте»

Парня оштрафовали на три тысячи рублей
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина разместил аудиозапись в публичной группеМужчина разместил аудиозапись в публичной группеФото: Роман РЫЖИКОВ
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30-летний ярославец решил самоутвердиться в интернете и оскорбил подругу. В открытой группе в «Вконтакте» он разместил неприличную аудиозапись. В ней мужчина говорил всякие гадости про знакомую. Посыл могли послушать все, в том числе сотрудники прокуратуры.

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении. – пояснили в ведомстве. - Постановлением судебного участка № 1 Красноперекопского судебного района г. Ярославля, виновному назначено административное наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.

Казалось бы, взрослый мужчина, а так некрасиво себя повел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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