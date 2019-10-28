Ярославец оскорбил подругу в песне на весь «Вконтакте»
30-летний ярославец решил самоутвердиться в интернете и оскорбил подругу. В открытой группе в «Вконтакте» он разместил неприличную аудиозапись. В ней мужчина говорил всякие гадости про знакомую. Посыл могли послушать все, в том числе сотрудники прокуратуры.
Прокуратура Красноперекопского района Ярославля провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении. – пояснили в ведомстве. - Постановлением судебного участка № 1 Красноперекопского судебного района г. Ярославля, виновному назначено административное наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.
Казалось бы, взрослый мужчина, а так некрасиво себя повел.
ИСТОЧНИК KP.RU