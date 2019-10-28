Житель Ярославской области отдал 32 земельных участка в счет погашения долга

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-28T18:17:06+03:00

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49-летний ярославец задолжал кредитной организации ни много, ни мало, а 14 миллионов рублей. Из-за того, что он не торопился расплатиться с долгами и спать спокойно, пришлось смешаться судебным приставам.

- Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 32-х земельных участков, расположенных в Переславском районе, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. – Это имущество было арестовано и передано на реализацию.

Но торги не состоялись. И тогда судебный пристав предложил кредиторам получить с должника если не деньги, то хотя бы имущество – те самые участки. Взыскатель этим предложением воспользовался. Таким образом 32 участка под Переславлем общей площадью около 48 тысяч квадратных метров и стоимостью 14,2 миллиона рублей сменили владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU