2019-10-28T18:03:05+03:00
Происшествия

В Ярославле внедорожник влетел под припаркованную фуру

Пострадали три человека
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76/vk.comФото: Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76/vk.com
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В воскресенье утром, около 12 часов на проспекте Фрунзе в Ярославле, у дома № 71А произошло жуткое ДТП: на большой скорости внедорожник влетел под стоящую фуру. За рулем «Фольксвагена Тигуана находился 23-летний молодой человек. Вместе с ним в машине находились 53-летний мужчина и 17-летний подросток. Все они после жесткого столкновения нуждаются в амбулаторном лечении.

То, что люди серьезно не пострадали – настоящее чудо. Морда иномарки разбита, а крыша расплющена и надорвана.

-Удар был такой, думали – со стройки стена упала! – говорят очевидцы.

- Грузовик стоял в правом ряду. Его стала объезжать фура по среднему ряду. А ехавшая сзади иномарка в среднем ряду около 120 км/ч, чтобы не въехать в фуру, стала обгонять по правому ряду, - рассказала Екатерина Карпанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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