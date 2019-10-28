2019-10-28T16:55:34+03:00
Общество

«На всех собак семей не хватит». Ярославский фонд помощи животным выиграл президентский грант

Деньги пойдут на стерилизацию собак
Полина Вачнадзе
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Бродячие собаки - результат равнодушия, лени, невежества общества.Бродячие собаки - результат равнодушия, лени, невежества общества.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд «Жизнь дана на добрые дела» получит грант Президента за проект по стерилизации бездомных животных. Сумма немалая – 1,4 миллиона рублей.

Проект состоит из двух частей. По первой будут идти агитации за проведение кастраций домашних собак и кошек. Вторая часть подразумевает уже саму стерилизацию животных. Многие ветеринарные клиники пошли навстречу и специально для проекта сделали цены со скидками от 30 до 50% на операции. В первую очередь их делают собакам, которых отловили на улицах города и поместили в пункты передержки САХ. Будут делаться стерилизации и домашних питомцев.

- Проблема безнадзорных животных до сих пор остается острым социальным вопросом. На всех собак хороших семей не хватит. Но бродячие собаки не падают с небес, они результат равнодушия, лени, невежества общества, - сказала начальник участка МУП «Спецавтохозяйство» Алла Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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