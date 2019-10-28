В Рыбинске установили стелу с именами погибших летчиков

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-28T16:30:55+03:00

Изначально планировалось, что там будут значиться фамилии 19 человек, но в итоге оказалось 34. ФОТО: администрация Рыбинска

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Рыбинске установили стелу, на которой написаны имена летчиков и солдат 42-го авиационного полка, погибших на войне.

Стела в полтора метра высотой сделана из карельского гранита черного и коричневого цветов, имена высечены золотыми буквами. Изначально планировалось, что там будут значиться фамилии 19 человек, но в итоге оказалось 34.

- Многие имена были неизвестны. Возможность работать с архивными документами Министерства обороны позволила восстановить фамилии людей, память о которых не была увековечена, - пояснили в департаменте ЖКХ, транспорта и связи.

И отметили, что и дальше будут продолжать благоустройство воинских захоронений на Болтинском кладбище. Планируется привести в порядок могилы, расположенные за церковью, а потом – уложить гранитную плитку и заменить некоторые памятники.

ИСТОЧНИК KP.RU