Ярославский дебаркадер разберут и вытащат из Волги

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-28T15:41:31+03:00

Справиться с этой задачей помогут плавкран, баржа, буксиры и водолазы Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В Ярославле начали демонтировать скандальный желтый дебаркадер. Он затонул в акватории Волги 25 августа. Заниматься работами будет ОАО «Ярославский речной порт».

Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Судно необходимо отбуксировать, чтобы не мешать другим судам и не нанести вред реке.

Справиться с этой задачей помогут плавкран, баржа, буксиры и водолазы.

Место специально отгородили, чтобы обломки плавучего ресторана не плавали по Волге.

Части судна доставят на территорию речного порта.

– На первом этапе проводится демонтаж надводной части объекта, затем перейдем к подводной части. Завершающим этапом станет подъем железобетонного основания дебаркадера, – поделился директор ОАО «Ярославский речной порт» Валерий Абидин.

Работы будут завершены до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU