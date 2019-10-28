2019-10-28T15:41:31+03:00
Общество

Ярославский дебаркадер разберут и вытащат из Волги

Он мешает судоходству
Екатерина РЯБЦЕВА
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Справиться с этой задачей помогут плавкран, баржа, буксиры и водолазыСправиться с этой задачей помогут плавкран, баржа, буксиры и водолазыФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле начали демонтировать скандальный желтый дебаркадер. Он затонул в акватории Волги 25 августа. Заниматься работами будет ОАО «Ярославский речной порт».

Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Судно необходимо отбуксировать, чтобы не мешать другим судам и не нанести вред реке.

Справиться с этой задачей помогут плавкран, баржа, буксиры и водолазы.

Место специально отгородили, чтобы обломки плавучего ресторана не плавали по Волге.

Части судна доставят на территорию речного порта.

– На первом этапе проводится демонтаж надводной части объекта, затем перейдем к подводной части. Завершающим этапом станет подъем железобетонного основания дебаркадера, – поделился директор ОАО «Ярославский речной порт» Валерий Абидин.

Работы будут завершены до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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