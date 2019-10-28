Ярославский дебаркадер разберут и вытащат из Волги
В Ярославле начали демонтировать скандальный желтый дебаркадер. Он затонул в акватории Волги 25 августа. Заниматься работами будет ОАО «Ярославский речной порт».
Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Судно необходимо отбуксировать, чтобы не мешать другим судам и не нанести вред реке.
Справиться с этой задачей помогут плавкран, баржа, буксиры и водолазы.
Место специально отгородили, чтобы обломки плавучего ресторана не плавали по Волге.
Части судна доставят на территорию речного порта.
– На первом этапе проводится демонтаж надводной части объекта, затем перейдем к подводной части. Завершающим этапом станет подъем железобетонного основания дебаркадера, – поделился директор ОАО «Ярославский речной порт» Валерий Абидин.
Работы будут завершены до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU