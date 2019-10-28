«Для родителей это не утешение». Глава Рыбинка пояснил, почему до сих пор не открыт детсад №6

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-28T14:46:21+03:00

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На днях глава Рыбинска Денис Добряков встретился с родителями, дети которых приписаны к детскому саду №6, но ходят в другие дошкольные учреждения. Два его корпуса сейчас закрыты из-за строительства яслей на этой же территории. Возведение помещения для малышей началось еще в 2018 году и должно было завершиться к 1 сентября этого года, но до сих пор ведется. Конечно, родителей волнует один вопрос – доколе?

- Нарушение сроков вменено подрядчику штрафами. Понимаю, что для родителей это не утешение. Но до сих пор, пока мы официально не сдадим ясли, мы не имеем права открывать детский сад. До сдачи территория является строительной площадкой, на которой дети категорически не могут находиться, - пояснил Денис Добряков.

На вопрос, почему же тогда не разрывается контракт со строителем, так сильно затягивающем сроки, был дан ответ – в таком случае сроки сдачи яслей еще больше увеличатся.

- Не мы подрядчика выбирали, мы его получили по итогам электронных торгов и уже в процессе работы столкнулись с таком подходом к стройке. Будем добиваться, чтобы его включили в реестр недобросовестных компаний, - сказал Добряков.

По словам подрядчика, делать осталось всего ничего: теплоузел, а потом устранить недочеты, выявленные во время предварительной приемки объекта, и еще оформить документы. На данный момент планируемый срок сдачи яслей и, соответственно, возобновление работы детсада №6 – ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU