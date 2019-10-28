В Тутаевском районе поймали браконьера
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота». Тутаевец охотился у деревни Николо-Заболотье, там и подстрелил сохатого. Но это не осталось незамеченным: о случившемся быстро узнали в местном отделении общества охотников и рыболовов, о чем тут же сообщили в правоохранительные органы.
54-летний браконьер уже сознался во всем, у него было изъято зарегистрированное ружье. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Скорее всего, ему придется заплатить штраф. За незаконный отстрел лося в возрасте до 4 лет сумма ущерба составляет около 240 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU