Ярославские энергетики обещают устранить все последствия урагана уже сегодня

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-28T13:59:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас по Ярославской области работает 47 ремонтных бригад, а это 189 человек и 52 машины, сообщает филиал «Россети Центр Ярэнерго». Для того, чтобы максимально уменьшить перерыв в подаче электричества, используется 36 резервных источников электроэнергии – все они задействованы на социально значимых объектах.

Напомним, что сегодня ночью в Ярославской области бушевал штормовой ветер, его порывы достигали 27 метров в секунду. Эпицентр стихии пришелся на Рыбинский район. От стихии серьезно пострадали Тутаевский, Пошехонский, Первомайский, Переславский, Большесельский, Угличский, Ярославский районы. Отключения электричества произошли в основном из-за падения деревьев на провода и обрывов проводов из-за сильнейшего ветра.

Энергетики обещают восстановить нарушенное электроснабжение уже сегодня. А пока предупреждают: не приближайтесь в оборванным проводам ближе, чем на 8 метров и не пытайтесь самостоятельно ввернуть свет в свой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU