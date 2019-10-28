2019-10-28T13:54:21+03:00
Происшествия

В Ярославле судят дерзких серийных угонщиков из Твери

Молодые парни угнали шесть дорогих иномарок и перегнали их в другой регион
Роман РЫЖИКОВ
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Преступники несколько раз ускользали из рук полицейскихПреступники несколько раз ускользали из рук полицейскихФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ярославле состоится суд над двумя молодыми и дерзкими угонщиками из Твери. Одному 25, второму – 26 лет. Парни обвиняются в краже группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Проще говоря, вдвоем они угнали шесть дорогих иномарок стоимостью от 350 до 900 тысяч рублей.

Так, в Ярославле приятели угнали три «Мазды», одну «Тойоту Короллу» и «Тойоту Рав 4». Еще одну «Рав 4» угонщики увели из Рыбинска. Все машины были припаркованы во дворах. Молодые люди перегоняли их в Тверскую область и продавали. Правда, две машины пришлось бросить, уходя от преследования. И оба раза молодые преступники обводили сотрудников вокруг пальца.

Однако наслаждаться преступной жизнью им удалось недолго. Бандитов задержали и теперь будут судить.

- Санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 мес. либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, - отметили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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