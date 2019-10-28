Ярославцы задолжали за свет почти миллиард рублей
Половина этой суммы – долги управляющих компаний
Долги за электроэнергию в Ярославской области увеличилась на 59 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
С начала этого года долги за электроэнергию в Ярославской области увеличилась на 59 миллионов рублей и составили 760 миллионов, сообщает «ТНС энерго Ярославль». Население должно почти миллиард, а если точнее – 985 миллионов рублей. Что самое интересное, почти половина этой суммы – на совести управляющих компаний. Они не заплатили поставщику электроэнергии более 472 миллионов рублей.
Чем может грозить злостное уклонение от оплаты использованной электроэнергии? Например, к отключению от нее, судебным тяжбам и даже административной ответственностью.
ИСТОЧНИК KP.RU