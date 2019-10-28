Недалеко от Большого Села «семерка» вылетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-28T11:58:31+03:00

«Классика» теперь, скорее всего, отправится под пресс Фото: УМВД по Ярославской области

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В минувшее воскресенье, 27 октября, около 22:30 на дороге Ярославль-Углич произошло ДТП: в Большесельском районе с проезжей части вылетела отечественная легковушка. За рулем «семерки» находился 25-летний мужчина. По предварительной информации, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего «классика» перевернулась. Кузов «Жигулей» сильно пострадал, но водителю повезло – ему назначено только амбулаторное лечение.

На месте ДТП работали медики, спасатели и сотрудники ДПС. Последним предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По факту аварии проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU