Поваленные ураганом деревья и заборы заблокировали движение общественного транспорта в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-28T10:47:59+03:00

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Непростая ночка выдалась в Ярославле с воскресенья на понедельник, 28 октября. Но еще более непростым оказалось утро: ураган парализовал движение общественного транспорта, повырывал деревья, снял крыши с домов… Бороться с последствиями непогоды пришлось спасателям Центра гражданской защиты.

Так, на улице Свободы тополь упал на контактные провода троллейбусов и повис над припаркованной машиной. Прежде чем пилить дерево, пришлось искать хозяина чудом уцелевшей машины, чтобы отогнать ее в безопасное место. К счастью горожан, движение троллейбусов восстановили еще ранним утром.

А вот владельцу «Хендая» с улицы Лизы Чайкиной повезло меньше – ветер с корнем вырвал дерево, которое рухнуло аккурат на иномарку. Убирали его утром, когда соседние машины разъехались на безопасное расстояние.

На пересечении Некрасова и Володарского ветром снесло около 50 метров металлического дорожного ограждения, на Радищева сразу два тополя упали на ворота, в частном секторе у Петропавловского парка дерево упало на провода.

Всего в Ярославле ветер обесточил 273 многоквартирных дома и вывел из строя 2 котельные.

Сейчас специалисты работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать все последствия ночного урагана. В МЧС, тем временем, предупредили: ветер может усилиться до 23 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU