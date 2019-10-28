2019-10-28T10:25:36+03:00
Происшествия

В Ярославле сильный ветер обесточил 273 многоквартирных дома и вывел из строя 2 котельные

Этой ночью не повезло жителям Дзержинского района
Екатерина РЯБЦЕВА
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Автовладельцы, которые не знали о предупреждении спасателей и поставили машины под заборами, пострадали больше всех/ФОТО: паблик ВК "Инцидент|Ярославль|Происшествия"Автовладельцы, которые не знали о предупреждении спасателей и поставили машины под заборами, пострадали больше всех/ФОТО: паблик ВК "Инцидент|Ярославль|Происшествия"
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Ураганный ветер спровоцировал отключение электричества в Дзержинском районе. Аварийный сбой произошел в 2.45 ночи. Без питания остались 273 многоквартирных дома, 15 детских садов и несколько школ. Также отключились от сети 14 водонапорных станций.

Внештатная ситуация произошла и на брагинских котельных № 6 и № 46. Их работа тоже временно была приостановлена. 14-й и 15-й микрорайоны остались без тепла.

К утру все неполадки были устранены.

Мэр Ярославля Владимир Волков дал распоряжение в течение дня привести город в порядок: убрать ветки, летающий мусор, восстановить остановки, заборы и дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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