В Ярославле сильный ветер обесточил 273 многоквартирных дома и вывел из строя 2 котельные
Ураганный ветер спровоцировал отключение электричества в Дзержинском районе. Аварийный сбой произошел в 2.45 ночи. Без питания остались 273 многоквартирных дома, 15 детских садов и несколько школ. Также отключились от сети 14 водонапорных станций.
Внештатная ситуация произошла и на брагинских котельных № 6 и № 46. Их работа тоже временно была приостановлена. 14-й и 15-й микрорайоны остались без тепла.
К утру все неполадки были устранены.
Мэр Ярославля Владимир Волков дал распоряжение в течение дня привести город в порядок: убрать ветки, летающий мусор, восстановить остановки, заборы и дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU