«Шинник» попал под пытки саранского газона

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-28T08:56:47+03:00

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Не зря Побегалов после последнего домашнего матча был сильно озабочен предстоящей игрой с «Мордовией» в Саранске: «Играть предстоит на искусственном газоне. А мы все игры до сих пор проводили на естественных полях».

Беспокойство «Михалыча» казалось преувеличенным. Уж сколько раз «Шинник» играл на искусственных! Однако удивляло другое. К чемпионату мира был в Саранске (за большие спортивные заслуги!) построен современный футбольный стадион с естественным газоном. Но «Мордовия» на нем не играет, потому что …не по карману аренда. Ну и зачем строили-то?!

Вот и играют на старом стадионе, с искусственным газоном, а на матч с «Шинником» пришло аж (!) 373 зрителя.. По буквам – триста семьдесят два! И все же главная беда там – газон. Непонятно какого он века, потому что играть на нем можно только в регби. Потому что в регби мяч не круглый, а дыней. По траве ему катить не нужно а в футбол играют ногами, катая мяч по земле, по траве то есть.

Так вот на стадионе «Старт» катить мяч по траве – это настоящая пытка. Мяч категорически упирается от заданного направления движения по газону. Вот по воздуху мяч еще более-менее предсказуемо летит. Но едва коснется травы, стой и жди куда ему заблагорассудится. Сколько раз наши парни попадались на этом. Выжидаешь отскок от земли, а из-за твоей спины выскакивает соперник и .. Ты без мяча!

Сколько комбинаций наших ребят этим газоном было угроблено, не сосчитать мяч просто не слушался футболистов, хотя ярославцы весь матч владели огромным преимуществом. Более того за все 90 минут «Мордовия» ни разу не то, что не создала ни одного острого момента у ворот Дмитрия Яшина, так даже ни разу (!!!) не проникла с мячом в нашу штрафную! Мяч-то никого не слушался. Даже хозяев. Удары по мячу на таком газоне неимоверно трудны для исполнения. Шлипы бутс при ударе цепляются за синтетику и резиновую крошку.

Тем удивительнее, что один раз у хозяев удар по мячу получился на 26-й минуте. Метров с 35 удар был, а защитники не накрыли, полагаясь, что опять не получится. А ведь получилось, и мяч влетел в «девятку» ворот Яшина, который ни при каком раскладе не достал бы мяч.

Но и нашим тоже удалось разок удачно врезать по мячу. На 34-й минуте перед штрафной хозяев за фол против Сергея Самодина назначен штрафной. Пробить взялся Дмитрий Самойлов, и пробил могучим ударом «стенку», а затем и вратаря, от рук которого мяч влетел в сетку – 1:1. Все остальные попытки обеих команд были бесплодны под пытками искусственного газона.

«Мордовия» - «Шинник» - 1:1(1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU