Команда Дениса Гаркушенко едва не нокаутировала «Ярославич»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-28T08:49:13+03:00

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Не зря говорят, что молодые взрослеют в бою. Если первый матч с «Ярославичем» ребята Дениса Гаркушенко явно провели в стрессовом состоянии дебютантов, то повторная игра уже могла стать ушатом холодной воды и для главного тренера «Ярославича» Андрея Ноздрина, и для руководства клуба. Никакой робости в действиях дебютантов уже не было. Наоборот. Молодежь «Владимира» постоянно озадачивала недавнюю команду суперлиги своей боевитостью, подкрепленной приличным мастерством. Самое главное, чего добились владимирцы, это резко снизили число своих ошибок, как в атаке, так и в защите. Они яростно бились за каждый безнадежный мяч, чем заметно озадачили ярославцев, явно не сразу настроившихся на игру с полной выкладкой. Именно какой-то растерянностью хозяев площадки можно оьъяснить проигрыш концовки первого сета.

Правда, тут же ярославцы уверенно взяли второй сет. Но получилось это в середине сета за счет удачной серии подач Рафаэля Мигела, к которым гости не могли приспособиться. При этом подача других игроков нашей команды явно не шла. Третий сет ярославцы уже просто провалили, допустив выход на концовку при унизительном для себя - 12:20. Проигрыш сета обернулся тем, что «Ярославец» лишился возможности полноценной победы. Да еще у основного нашего связующего Алексея Сакеева что-то пропала хитринка вторых передач. А наставник «Владимира» в свое время был одним из лучших пасующих России. Понятно, что свой опыт он щедро передает подопечным, которые стали глушить блоками ярославцев.

Сложилось так, что четвертый сет «Ярославич» должен брать, как говорится, кровь из носу, иначе….с первых мячей сета появилась уверенность, что сет будет за ярославцами потому повели в счете 4:0. А все сеты оставались в этом матче за командой, которая открывала счет. Так и вышло, хотя дело было не в примете, а в том, что затянувшийся матч изрядно измотал гостей, которые приехали в Ярославль с минимумом резерва. На 4-ый сет сил у них убавилось и начались ошибки, которых до этого удавалось избежать. Наши ребята тоже были небезгрешны, но на своем прежнем уровне. Поэтому игра органично перетекла в тай-брейк, где ярославцы оказались сильнее и точнее.

«Ярославич» - «Владимир» - 3:2(23:25, 25:19, 17:25, 25:23, 15:11)

ИСТОЧНИК KP.RU