2019-10-27T19:11:07+03:00
Туризм

Выходные в малых туристических городах

«Фестиваль малых городов» проводится при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» - новый взгляд на привычные вещи
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Ассоциация малых туристских городовФото: Ассоциация малых туристских городов
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Многие люди проводят выходные за выходными по одному и тому же сценарию: встать позже обычного, немного полениться, сходить в супермаркет, посмотреть дома сериал… А вокруг столько всего интересного! Начните с города, в котором вы живете: изучите все его тайные достопримечательности, полюбите окрестности, научитесь дышать им! А потом отправляйтесь к соседям!

Углич, Мышкин, Суздаль… Малые города – настоящая сокровищница. Здесь можно отдохнуть от суеты, вдохнуть полной грудью, прикоснуться к отпечаткам истории и пройтись по уютным улочкам купеческих городов XIX века.

Ассоциация малых туристических городов, дирекция которой расположена в Угличе, задает новый тренд: горожане изучают разные уголки малой родины, а главы городов и инициативные местные жители объединяются, чтобы сделать свой город уникальным.

Именно так, с желания вдохнуть новую жизнь в место, в котором мы живем, родился «Фестиваль малых городов» - событие, к которому готовятся целый год. В Угличе, например, он стал альтернативой Дню города. За основу фестиваль берет культурную идентичность города и становится толчком для дальнейшего развития: формирования новых стратегий развития в сфере культуры, туризма, сохранения историко-культурного наследия, создания комфортной городской среды.

Фестиваль является частью нацпроекта «Культура» и является инструментом создания создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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