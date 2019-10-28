В Ярославской области изменилось расписание пригородных автобусов

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-28T08:40:05+03:00

Новое расписание будет действовать до конца года. Фото: Полина Вачнадзе

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Изменения расписания и номеров нескольких пригородных автобусов произошли с 27 октября. Движение будут происходить следующим образом:

- маршрут №168 «Гаврилов-Ям АВ - Ярославль (через Заячий холм)» будет организован с учетом рейсов по маршруту №101 «Ярославль АВ - Еремеевское»;

- маршрут №167 «Гаврилов-Ям АВ - Ярославль (через Шопшу)» будет выполняться с учетом рейсов, предусмотренных по маршрутам №104 «Ярославль АВ - Дубки», №105 «Ярославль АВ - Кормилицино», №105А «Ярославль АВ - Дубки - Кормилицино».

Кроме того, увеличится число автобусов по маршруту №139 «п. Заволжье - Ярославль Главный».

Как пояснили в департаменте транспорта региона, объединение рейсов - это вынужденная мера, на которую пришлось пойти из-за отказа одного из перевозчиков обслуживать 13 маршрутов. Такое расписание будет действовать до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU