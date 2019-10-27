В Ярославском районе возобновилось движение автобусов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-27T14:03:01+03:00

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Работа маршрутов №101, 102, 104, 105, 105А, 110, 118, 171, 183К и 184 была сорвана - работники внезапно не вышли на линии. Руководство Ярославского АТП принимает экстренные меры по выходу из ситуации.

- Движение транспорта будет полностью восстановлено в ближайшие часы. Привлекаются ресурсы ярославского филиала АТП, просим водителей срочно выйти на работу. Люди понимают важность ситуации и готовы выйти в рейсы. Первые восемь автобусов уже получили расписание и отправились на линии, - сказал директор Ярославского АТП Александр Захаров.

Почему сложилась такая ситуация? Дело в том, что в октябре пришел новый перевозчик из Подмосковья и 80 работников Ростовского АТП оказались под угрозой увольнения. Им предложили перейти на другие маршруты с сохранением зарплаты и социальных гарантий, но\

как пояснили в правительстве Ярославской области, водители отказались. Они хотели работать только на маршрутах Ростова и Ростовского района. А сегодня без предупреждения не вышли на смену.

ИСТОЧНИК KP.RU