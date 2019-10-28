Как 30 сантиметров земли рассорили две дружные ярославские семьи
На своем участке в садоводческом товариществе ярославна поставила забор, но сделала это не по границам, определенных в документах, а "на глаз". Соседям это крайне не понравилось. Миром разрешить ситуацию не получилось: люди обратились в суд.
- В ходе разбирательств выяснилось, что забор имеет отклонения в обе стороны участков по 10-30 сантиметров. Соседи выставили друг к другу встречные исковые требования и суд обязал перенести забор на границы по точкам, обозначенным на плане, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Приставы возбудили два исполнительных производства в отношении соседей, но обе стороны оказались упрямыми и не хотели уступать ни пяди земли друг другу. Не один и не два раза ярославцев штрафовали за то, что они чинили препятствия для исполнения
судебных решений, но война не на жизнь, а на смерть из-за нескольких сантиметров земли не прекращалась.
- Тогда пристав обязал ярославцев прибыть в СНТ и в присутствии кадастровых инженеров выверил на участках точки, по которым пройдет перенос забора, - рассказали в ведомстве.
Соседи пообещали, что все сделают как надо уже в самое ближайшее время, тем самым исполнят решение суда. Возможно, им самим уже надоела эта вражда по не очень серьезному поводу. Если же ярославцы опять передумают и оставят все на своих местах, придется их вновь штрафовать.
ИСТОЧНИК KP.RU