2019-10-27T20:31:31+03:00
Общество

Ярославец может лишиться квартиры из-за многомиллионных долгов

Несмотря на угрозу остаться без жилья, мужчина платить не спешит
Полина Вачнадзе
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Помимо основного долга, ярославцу придется оплатить еще и исполнительский - 330 тысяч рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской областиПомимо основного долга, ярославцу придется оплатить еще и исполнительский - 330 тысяч рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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34-летний ярославец задолжал и своим коллегам, и юридическим лицам. В общей сложности на нем "висит" 5 миллионов рублей. Судебные приставы предупредили мужчину, что если он не рассчитается, то на его трехкомнатную квартиру наложат арест. Но это не подействовало.

- Если должник продолжит уклоняться от исполнения судебных решений, то его квартира площадью 109,5 квадратных метров будет продана на открытых торгах, проводимых в форме аукциона, - поясняют в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Деньги, полученные от реализации, распределят между взыскателями.

А помимо основного долга, ярославцу придется оплатить еще и исполнительский. Это не много, ни мало - 330 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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