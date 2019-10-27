Ярославец может лишиться квартиры из-за многомиллионных долгов
34-летний ярославец задолжал и своим коллегам, и юридическим лицам. В общей сложности на нем "висит" 5 миллионов рублей. Судебные приставы предупредили мужчину, что если он не рассчитается, то на его трехкомнатную квартиру наложат арест. Но это не подействовало.
- Если должник продолжит уклоняться от исполнения судебных решений, то его квартира площадью 109,5 квадратных метров будет продана на открытых торгах, проводимых в форме аукциона, - поясняют в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Деньги, полученные от реализации, распределят между взыскателями.
А помимо основного долга, ярославцу придется оплатить еще и исполнительский. Это не много, ни мало - 330 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU