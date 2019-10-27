В Ростове проверили, как вывозится мусор

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-27T18:23:55+03:00

И пояснили, почему пришел слишком большой счет за эту услугу

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В Ростове комиссия проверила работу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

– Этот вопрос у нас на особом контроле, – отметил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – В ходе еженедельных проверок обращаем внимание на содержание, оборудование мест накопления ТКО, а также на своевременный вывоз. С начала года специалисты зафиксировали более 300 нарушений. Наложено штрафов на сумму свыше 1,6 миллионов рублей.

В обязанности оператора входит своевременный вывоз мусора. А вот организация мест для его сбора и содержание этих площадок - зона ответственности собственника земельного участка.

Не так давно жителям Ростова пришли квитанции за вывоз отходов, сумма в которых значительно превышала привычную. Почему такое случилось, пояснил директор филиала "Ярославский" ООО "Хартия" Виталий Шубин.

– Нет полного адресного перечня на территории области в муниципальных образованиях, – сказал Виталий Шубин. – Услуга по вывозу отходов жителям Ростова предоставлялась с сентября 2018 года, а полная информация об адресах к региональному оператору

поступила только в июле. После этого и было сделано начисление платы с момента начала предоставления услуги, то есть с 1 сентября 2018 года.

Ростовцы могут вносить плату частями, пропорционально количеству периодов, за которые произведен перерасчет. Пени начисляться не будут.

Получить подробную информацию можно по телефонам кол-центра ООО "Хартия": 8(4852)20-72-02, 23-38-00. Также можно написать письмо на адрес yaroslavl@hartiya.com. Помимо этого на официальном сайте регионального оператора имеется кнопка «Для

письменных обращений по начислениям».

ИСТОЧНИК KP.RU