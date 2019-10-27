В Ярославской областной больнице появилось современное оборудование для "сердечников"

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-27T15:20:47+03:00

Ангиограф имеет больше возможностей, чем те, что уже работают в больнице

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В Ярославскую областную клиническую больницу куплен ангиографический комплекс, который предназначен для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Новый аппарат стоит около 55 миллионов рублей. Он будет использоваться экстренной службой помощи, которая принимает пациентов с инфарктами и инсультами со всего региона. По словам специалистов, это современное оборудование позволит увеличить количество исследований с трех тысяч в год до шести. Новый ангиограф облучает меньше, чем его предшественники, что важно и для пациентов, и для врачей.

– В настоящее время в областной клинической больнице работают два ангиографа, приобретенные в 2008 и 2009 годах, но технологии развиваются, и новый аппарат обладает более широкими возможностями, – сказал директор областной клинической больницы Василий Тубашов. – Можно сказать, что ангиографический комплекс является рентгеном сосудов.

Аппарат позволяет врачу в режиме реального времени наблюдать те или иные патологии. С помощью ангиографа мы можем проводить как диагностику, так и лечение.

В ноябре закончится ремонт помещения, в котором потом установят ангиограф. В строй он будет введен до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU