В Ярославле осудили мошенницу, которая обманывала пенсионеров: забирала их деньги и квартиры

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-27T11:58:00+03:00

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39-летняя жительница Ярославля обвинялась в восьми эпизодах мошенничества. По данным следствия, в течение двух лет, с 2014 по 2016 год, она и ее 45-летний знакомый обманывали пожилых людей. Криминальная парочка втиралась в доверие к пенсионерам, а по итогу те оставались либо без денег, либо без жилья. Причем, не всегда это были именно квартиры: мошенники не отказывались ни от домов, ни от земельных участков.

- Одних потерпевших подсудимая просила дать денег в долг или оформить на себя кредит и передать ей денежные средства. Другим она рассказывала, что для ведения предпринимательской деятельности ей необходима в долг большая сумма, предоставить которую ее знакомый может только под залог недвижимости, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ярославской области.

Мошенница, видимо, обладала даром убеждения, потому что на ее просьбы пенсионеры откликались и помогали бедной-несчастной: подписывали договоры купли-продажи квартир и передавали их в собственность мошенников. Всего подсудимая и ее подельник обманули

14 человек. Навар злоумышленников составил больше 15 миллионов рублей.

Но сколько веревочке не виться... Суд приговор ярославну к 7,5 годам лишения свободы. Ранее ее соучастник также был осужден и отправлен в места не столь отдаленные. Что редкость - некоторым потерпевшим мошенники даже вернули их деньги. Подельник осужденной возместил обманутым пенсионерам 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU