Долгожданная победа «бронепоезда» над Питером

26 Окт. 22:00 2019-10-26T22:26:41+03:00

Впервые за несколько лет «Локомотив» дома уверенно, хотя и в овертайме, выигрывает у СКА

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Уже притчей стало в последние годы противостояние «Локомотива» с питерскими армейцами. Многие даже заранее стали говорить, что СКА нам всегда будет не по зубам, независимо от места матча. Даже в Ярославле питерцы как-то лучше играют и регулярно побеждают.

Однако спорт тем и хорош, что любая серия, удачная или неудачная, в любой момент может закончиться. Вот и сказка о непобедимости Питера прервалась в субботу в ярком домашнем матче нашего «бронепоезда».

Причем, победа нашей молодой, но жутко амбициозной дружины получилась эффектно волевой. Ярославцам пришлось дважды отыгрываться.

Однако спорт тем и хорош, что любая серия, удачная или неудачная, в любой момент может закончиться.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Позже, в большинстве Якуб Накладал хладнокровно завершил розыгрыш «лишнего» броском в ближний угол ворот при плотном трафике перед ними. Наше счастье тоже длилось недолго. Армейцы тоже получили большинство и тоже использовали. Но отличие было в том, что питерцы шайбу запихивали в ворота, без розыгрыша.

Вот этот нюанс и стал решающим аргументом для победы «бронепоезда». Второй период прошел на высочайших скоростях, которые наши навязали армейцам.

Второй период прошел на высочайших скоростях, которые наши навязали армейцам.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Зато на 31-й минуте «бронепоезд» шикарно использовал свою ближнюю при атаке. Измотав сначала оборону СКА прессингом, а затем выложив шайбу под бросок защитнику Роману Савченко – 2:2.

Еще эффектнее получился в 3-ем периоде гол Артема Ильенко, которым «бронепоезд» вышел вперед. Вбрасывание в чужой зоне Артем, вроде, проиграл, но проскочил мимо соперника вслед за шайбой и оказался с ней перед вратарем – 3:2!

Дело уже шло к тому, что счет удастся удержать. Однако защита в одном моменте не уберегла «пятачок», с которого в касание сравняли счет.

На 31-й минуте «бронепоезд» шикарно использовал свою ближнюю при атаке.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Денис Алексеев аккуратно вкатил в чужую зону, а шайбу отпасовал Павлу Кудрявцеву, бросок которого получился победным.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU