«Ярославич» открывает сезон победой над командой Дениса Гаркушенко

26 Окт. 21:07 2019-10-26T22:02:43+03:00

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Расставшись в минувшем сезоне с суперлигой, «Ярославич» сохранил весомую часть состава команды, а также тренеров. Главным остался Андрей Ноздрин, которому предстоит в этом сезоне решать задачу по возвращению клуба в элиту российского волейбола.

Для начала команда Андрея Ноздрина будет экзаменовать дебютанта лиги «А» из Владимира. Команду с именем своего города тренирует хорошо знакомый ярославским любителям волейбола Денис Гаркушенко, оставивший в нашей команде (тогда еще «Нефтяник») очень яркий след, включая историческую домашнюю победу над итальянской «Каза Модена» в 2001 году.

Сейчас Денис набирает опыт на тренерском поприще, а это дело требует затрат времени. Особенно пока питомцы Гаркушенко, среди которых несколько воспитанников ярославского клуба, еще не готовы биться с «Ярославичем» на равных. Достаточно сказать, что весь матч в «Атланте» вместе с перерывами уложился в рекордно короткие 65 минут. Прошедшие через горнило суперлиги и оставшиеся в «Ярославиче» Сергей Локтионов, Иван Пискарев, Алексей Сакеев и Илья Еличев были на площадке заметно лучше молодежи «Владимира».

У Андрея Ноздрина практически не было необходимости что-то корректировать в действиях своей команды. Два сета ярославцы сыграли, что называется, в одну калитку. Но вот в третьем сете Ноздрин все же дал шанс поиграть и резервистам. А они в концовке слегка дали слабину и позволили гостям угрожающе сократить отставание. Вот тут и пришлось взять тайм-аут. Но единственный. «Ярославич» - «Владимир» - 3:0 (25:15, 25:13, 25:22)

ИСТОЧНИК KP.RU