Житель Ярославской области тайно похитил 70 тонн щебня
В Ярославской области осудят 41-летнего жителя Мышкина, который обвиняется в краже щебня. Следствием установлено, что мужчина в течении двух дней сентября 2019 года воровал с ремонтируемого участка дороги щебень. Для этого преступник использовал автомобиль МАЗ и погрузчик.
- Мужчина похитил 70 тонн щебня, в результате чего Брейтовскому филиалу АО «Ярдормост» причинен материальный ущерб в размере 66 500 рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Дата рассмотрения дела еще не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU