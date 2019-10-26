Житель Ярославской области тайно похитил 70 тонн щебня

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-26T19:05:51+03:00

Сумма причиненного ущерба составила более 66 тысяч рублей

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В Ярославской области осудят 41-летнего жителя Мышкина, который обвиняется в краже щебня. Следствием установлено, что мужчина в течении двух дней сентября 2019 года воровал с ремонтируемого участка дороги щебень. Для этого преступник использовал автомобиль МАЗ и погрузчик.

- Мужчина похитил 70 тонн щебня, в результате чего Брейтовскому филиалу АО «Ярдормост» причинен материальный ущерб в размере 66 500 рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU